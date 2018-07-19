Російський комік, який підтримує анексію Криму, пожалівся, що втратив "дуже багато" грошей через заборону на в'їзд в Україну

Данила Поперечний, який висловлювався на підтримку анексії Криму, заявив, що не зміг з'ясувати причину заборони.

Російський комік Данила Поперечний, якому СБУ заборонила в'їзд в країну на три роки, заявив про подачу позову проти України. Про це він повідомив у своєму блозі на YouTube.

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"Ми подали в суд на Україну. Ми втратили дуже багато грошей через те, що вони підставили нам свиню. Перед організацією виступу ми запитали СБУ, чи можу я в'їжджати, і СБУ дали відповідь "так, можете", - повідомив Поперечний.

При цьому він не уточнив, в який саме суд звернувся з позовом. За словами Поперечного, причин для заборони в'їзду в Україну йому не назвали.

Поперечний повинен був виступити з концертами в Києві 18 і 19 травня. Причому квитки на виступ 18 травня були вже розпродані. Крім того, концерти коміка були заплановані в Одесі і Харкові.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Квартет І" відмовився від гастролей в окупованому Криму.