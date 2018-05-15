"Божевільні карателі": російський комік Поперечний прокоментував заборону на в'їзд в Україну

У коментарі комік розповів, що закінчив в Україні школу і тут живуть його родичі та друзі.

Російський комік Данила Поперечний прокоментував заборону СБУ на в'їзд в Україну строком на три роки.

У коментарі під постом в Facebook громадської організації "Відсіч", яка ініціювала заборону, комік розповів про своє українське минуле і назвав членів організації "божевільними карателями".

Читайте такожСБУ проводити обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста"Вітаю, божевільні карателі. Хотілося б відзначити, що у вас немає жодного права забороняти мені в'їзд в країну, в якій я закінчив середню школу, в якій живуть мої друзі і однокласники, а так само моя мама. Про яку таку "антиукраїнську" позицію взагалі може йти мова? Ви хоч знаєте, хто я і чим займаюся у Росії?" - написав Поперечний.

У коментарях під постом шанувальники коміка відзначають, що ніколи не чули від Поперечного антиукраїнських позицій, і висловили своє обурення таким рішенням.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України не пустили в країну і заборонила в'їзд терміном на три роки російському коміку Данилу Поперечному в зв'язку з антиукраїнською діяльністю.

Громадський рух "Відсіч" на своїй Facebook-сторінці зазначає, що артист підтримував російську політику окупації Криму.