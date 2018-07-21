Поліція Чернігова шукає людей, які прив'язали чоловіка до стовпа з табличкою "Я - ватник"

Чернігівська поліція встановлює осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа.

Поліція Чернігова відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлює обставини, за яких в обласному центрі прив'язали до стовпа чоловіка з табличкою "Я - ватник".

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Як повідомляє чернігівська поліція, наразі встановлюються особи, які прив'язали чоловіка до стовпа. "20 липня до поліції надійшло повідомлення, що у Чернігові біля Красного мосту стоїть чоловік, прив’язаний скотчем до дорожнього знаку. На місце події виїхала поліція, яка звільнила чоловіка. Слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції опитала учасників та свідків події та запросила потерпілого до відділу поліції для надання пояснень", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області за погодженням з міською прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, скоєне групою осіб"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Чернігові поліція звільнила чоловіка, який був прив’язаним до стовпа з табличкою "Я - ватник". "Візуально він схожий на особу, яка быля п'яти днів тому кидалася пляшками в стелу з фотографіями загиблих Героїв Небесної сотні. Тоді чоловіка затримали, з ним спілкувалася поліція", - пояснили в поліції.