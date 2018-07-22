Зникнення ключового свідка у справі Зайцевої: з наркодиспансера лікар раптово звільнилася два місяця тому (відео)

Якщо лікара не знайдуть та не зможуть вручити повістку, жодної відповідальності за неявку їй не загрожує.

Несподіваний поворот у справі про смертельну аварію в Харкові. Там зникла лікар-нарколог, яка оглядала обвинувачувану водійку "Лексуса" Олену Зайцеву одразу після аварії і виявила у її крові опіати.

Як ідеться у сюжеті ТСН, Олена Федірко офіційно зареєстрована і прописана разом із сином за харківською адресою, однак там із журналістами там спілкуватися відмовляються. Сусіди кажуть, що не бачили лікаря вже зо два місяці – до неї неодноразово приходили судові пристави, щоб вручити повістку, але марно. Немає жінки і за всіма іншими адресами – родичів, у яких вона може перебувати. З наркодиспансера, де працювала Федірко, вона раптово звільнилась два місяці тому. Це сталося абсолютно неочікувано для коллег, які її більше не бачили. "По заяві особистій, за обопільною згодою", - кажуть там.

Зв'язатися з лікарем журналістам ТСН не вдалося навіть телефоном: зв'язок з абонентом відсутній. Отже, місце перебування людини, до котрої в суду є багато питань, лишається загадкою. Одразу після аварії, в якій загинули шестеро людей, саме вона – єдина з лікарів – оглядала Олену Зайцеву та складала акт, в якому зазначила наявність опіатів. У водійки "Лексуса" забирали аналізи, яких для повторної експертизи чомусь не вистачило, тож тепер захист Зайцевої зможе спробувати оскаржити її результати. Так вважає адвокат потерпілих. "Що стосується, наприклад, кількості аналізів, котрі були відібрані, як вони були відібрані, чому в такій кількості, хто відбирав повторно аналізи, якщо вони відбиралися взагалі, в принципі?", - питає адвокат Лариса Матвєєва.

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У суді пояснюють, що повістки лікарка так і не отримала, адже за місцем проживання її не застали. Вже є навіть рішення про примусовий привід жінки до суду, але якщо її не знайдуть та не зможуть вручити повістку, жодної відповідальності за неявку їй не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.