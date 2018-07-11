Кривава ДТП у Харкові: у Зайцевої та Дронова кажуть про погіршення стану їхнього здоров'я

Обвинувачену Олену Зайцеву турбують головні болі.

Адвокатка Олени Зайцевої, обвинуваченої в моторошній ДТП в Харкові, яка забрала життя шести людей, заявила про погіршення стану здоров’я своєї підзахисної.

"Стан моєї підзахисної погіршується. У СІЗО, де вона перебуває, немає відповідного обладнання і медикаментів. Її постійно турбують головні болі", — розповіла Юлія Козир у коментарі ТСН.ua.

Нагадаємо, нещодавно Зайцеву помітили біля харківського медзакладу, де вона проходила огляд. Підозрювану побачили без наручників, які, як пояснила адвокатка, одягаються на розсуд конвоїра. Водночас вона зазначила, що не знає, що за жінки перебувають поряд із Зайцевою на фото.

У перерві останнього судового засідання 3 липня адвокатка Зайцевої Юлія Козир дала пояснення, що її підзахисна проходить обстеження у зв'язку з головними болями (ніби як наслідки аварії 2007 року). У травні Козир зверталася до суду з клопотанням про дозвіл на вивезення Зайцевої на обстеження.

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Своєю чергою, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова зазначив, що його підзахисний також має певні проблеми зі здоров’ям.

"Він періодично звертається до лікарів зі скаргами на тиск та травми шиї, отримані під час ДТП", — зазначив Сергій Перепелиця.

Відповідаючи на питання, чи може судовий процес у справі бути затягнутий, Перепелиця відповів, що поки засідання відбуваються щотижня і, на його думку, справа просувається без затримки.

"Я не бачу затягування, адже нам важливо встановити істину, а не пришвидшувати процес. У цій справі важлива кожна деталь, яка стосується черговості порушень та ступеню вини, тому робити припущення навіть про приблизну дату закінчення процесу наразі важко", — резюмував він.

Такої ж позиції дотримується і захист Зайцевої. Зокрема, адвокатка Козир зазначала, що, на її думку, темпи розгляду такої резонансної справи навіть пришвидшені.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса" 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.