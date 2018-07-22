Літак ВПС Британії провів розвідку біля берегів окупованого Криму

Літак радіоелектронної боротьби Королівських ВПС Великобританії Sentinel R1 провів повітряну розвідку.

Вчора, 21 липня, літак військово-повітряних сил Великобританії Raytheon Sentinel R1 провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю.

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Про це свідчать дані моніторингового ресурсу Plane Radar. Так, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр).

На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя окупованого Криму.

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