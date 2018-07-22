Літак ВПС Британії провів розвідку біля берегів окупованого Криму
Вчора, 21 липня, літак військово-повітряних сил Великобританії Raytheon Sentinel R1 провів розвідку біля берегів окупованого Криму і Краснодарського краю.
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Про це свідчать дані моніторингового ресурсу Plane Radar. Так, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр).
14:11 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 21, 2018
Літак радіоелектронної розвідки , #Вombardier#Global#Express#Sentinel R. 1, Королівських ВПС Великобританії🇬🇧 , з бортовим номером ZJ691, злетів з Кіпрською🇨🇾 авіабази Акротірі, виробляє розвідувальний політ у Чорноморського узбережжя Росії🇷🇺.
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На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що в Одеській, Миколаївській областях та північно-західної частини Чорного моря завершилися українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018».