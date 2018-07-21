На півдні України завершилися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2018"

"Сі Бриз-2018" стартували 9 липня, у них брали участь представники 19 країн.

В Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилися українсько-американські навчання «Сі Бриз-2018».

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Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС України.

На церемонії закриття берегового компонента командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив, що у складній воєнно-стратегічній обстановці партнери України з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили свою підтримку України.

За словами Воронченка, всі учасники гідно справилися із завданнями, поставлені цілі було досягнуто.

Особовий склад Морського командування, який склав основу багатонаціонального морського штабу, на практиці продемонстрував свій професіоналізм, успішно здійснивши планування операцій та управління силами за стандартами НАТО з моря.

Загалом у ході навчання корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2,5 тис. миль, авіатори здійснили понад 200 польотів із загальним нальотом близько 105 годин, морські піхотинці виконали більш як 400 стрибків з парашутом, половина з яких — вночі, а 60 — на воду, дайвери провели під водою понад 70 годин.

Церемонія завершилася словами подяки, врученням подарунків і колективним фото на згадку.

Як повідомляв УНІАН, «Сі Бриз-2018» стартували 9 липня в Одесі. У навчаннях брали участь представники 19 країн: Болгарії, Великобританії, Італії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Литви, Норвегії, України, Румунії, Польщі, США, Туреччини, Швеції, Індії, ОАЕ і Молдови.

Зокрема у навчаннях взяли участь американський есмінець USS Porter DDG78, флагман Шостого флоту США штабний корабель USS Mount Whitney, турецькі фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yildiray, а також болгарський корвет BGS Bodri.

Україну на навчаннях представляли близько 30 кораблів, катерів (не тільки ВМС ЗС України, а й прикордонних), авіатехніка і близько 1,5 тис. військовослужбовців.

Особливістю Сі Бриз-2018 стало управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб розміщується на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який розташований у відкритому морі.

Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року.