Кривава ДТП із шістьма жертвами у Харкові: суд допитує експертів (фото, відео)

До суду доставили підозрюваних – Олену Зайцеву та Геннадія Дронова.

У Київському райсуді Харкова проходить чергове засідання у справі про смертельну аварію на вулиці Сумській, яка сталася 18 жовтня 2017 року.

На лаві підсудних - фігуранти справи Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Трансляцію із зали суду веде UA:Харків.

Сьогодні заслухають експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса. Їх викликав адвокат Дронова Сергій Перепелиця. Ці фахівці проводили експертизи після аварії.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.