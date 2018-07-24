Лікарі пояснили, чому не врятували дитину і вагітну жінку, які отруїлись грибами (відео)

Лікарі кажуть, що все могло б бути інакше, якби родина вчасно звернулася за допомогою в лікарню.

На Одещині блідою поганкою отруїлася багатодітна родина. 11-річний хлопчик та його вагітна мати померли, ще четверо дітей в реанімації. Родина попала в лікарню лише на третій день після отруєння.

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Швидку викликали сусіди лише тоді, як у вагітної жінки відмовили кінцівки. Чому дорослі зволікали і як могли не розпізнати отруйних грибів йдеться у сюжеті ТСН.

Сусіди кажуть, що жінка не вгледіла поганих грибів через те, що не зналася на цьому. Люди кажуть, що родина відразу не звернулася до лікарів через побоювання, що не вистачить коштів на лікування. За їхніми словами, після перших ознак отруєння родина пила лише мінеральну воду.

Батько родини дізнався що втратив дитину і жінку, коли сам вийшов з лікарні. У нього була істерика.

Найменша дівчинка, яка грибів не їла, все одно отримала токсини - через молоко матері.

Лікарі кажуть, що все могло б бути інакше, якби родина вчасно звернулася за допомогою в лікарню. Лікарі уточнюють, що після вечері всім стало погано, але до лікарні звернулися лише на третій день. "Пізнє звернення відіграло роль", - каже лікар Володимир Босенко, завідувач відділення інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні. "Після вечері уночі у всіх з'явилися нудота і пронос. Це були перші ознаки отруєння, але вони звернулися до лікарів аж на третій день", - зазначив Босенко.

Тим часом сусіди несуть родині продукти і гроші на похорон.