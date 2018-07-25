Водій-мажор, який збив дівчинку в Києві, відмовився здавати кров для експертизи на алкоголь та наркотики - нардеп

Мосійчук додав, що зранку отримав велику кількість дзвінків, в тому числі і від колег по парламенту, які наполегливо просили не висвітлювати цю ситуацію.

Нардеп Ігор Мосійчук розповів, що водій 23-річний Кирило Островський, який вчора пізно ввечері збив на смерть маленьку дівчинку в Києві, відмовився здавати кров для проходження експертизи на визначення стану алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Про це він написав у Facebook. "Від людей, присутніх на місці злочину, мені стало відомо, що затриманий водій джипу Кирило Островський відмовився здавати кров для проходження експертизи на визначення стану алкогольного і наркотичного сп’яніння. Судячи за виразом його обличчя і поведінкою, цілком напрошується висновок, що він був не в собі. Поліція повинна терміново звернутись до суду за рішенням про примусове проходження Островським судово-медичної експертизи", - написав він.

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Мосійчук додав, що зранку отримав велику кількість дзвінків, в тому числі і від колег по парламенту, які наполегливо просили не висвітлювати цю ситуацію.

Як відомо, драгер на місці не показав наявності алкоголю у водія Hummer, який вчора ввечері на бульварі Лесі Українки в Києві на смерть збив дівчинку.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, пізно увечері 24 липня відбулася чергова смертельна ДТП. 23-річний водій елітного позашляховика Hummer збив восьмирічну дитину прямо посеред пішохідного переходу. Він тягнув тіло дівчинки по дорозі 50 метрів, а потім намагався втекти.

Перевірка особистості встановила, що ним виявився колишній боксер, а нині ― підприємець, що займається випічкою низькокалорійних солодощів, Кирило Островський.