Смертельний наїзд на 10-річну дівчинку у Києві: алкоголю в крові водія Hummer не виявили

12:49, 25 липня 2018
Інциденти
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Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП / фото Інформатор

Драгер на місці не показав наявності алкоголю у водія Hummer, який вчора ввечері на бульварі Лесі Українки в Києві на смерть збив дівчинку і намагався втекти з місця ДТП.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

На запитання одного з користувачів мережі, чи відомі вже результати експертизи, вона відповіла: «По драгеру - 0».

Як повідомляв УНІАН, водій автомобіля Hammer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме - червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

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Водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова і доставили до міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, прокуратура Києва готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hammer.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин ДТП та її механізму.

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Теги: #ДТП#Кирило Островський