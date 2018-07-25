Збив дитину і протягнув тіло ще 50 метрів: що відомо про водія-вбивцю Кирила Островського

У минулому успішний спортсмен і навіть у певних колах відомий бізнесмен з радістю давав інтерв'ю і розповідав про свої перемоги.

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, пізно увечері 24 липня відбулася чергова смертельна ДТП. 23-річний водій елітного позашляховика Hummer збив восьмирічну дитину прямо посеред пішохідного переходу. Він тягнув тіло дівчинки по дорозі 50 метрів, а потім намагався втекти.

Перевірка особистості встановила, що ним виявився колишній боксер, а нині ― підприємець, що займається випічкою низькокалорійних солодощів, Кирило Островський. Як повідомляє "Обозреватель", в минулому успішний спортсмен і навіть у певних колах відомий бізнесмен з радістю давав інтерв'ю і розповідав про свої перемоги.

Проте зараз, після розголосу його ролі у смертельному ДТП, знайти інформацію про Кирила виявилося не так вже й легко.

Його ймовірна сторінка в соцмережі Facebook практично порожня: є тільки одна фотографія, де молодий Кирило сидить на мотоциклі. "Лайків" та списку друзів і підписників на сторінці вже немає.

Однак 5 квітня цього року господар сторінки в соцмережі додавав на неї зображення, що все ж таки вказує на те, що профіль хоч зрідка, але був активний.

В Instagram та "ВКонтакте" профілі Кирила Островського або оперативно видалили, або вони давно не існували.

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У 2014 році Кирило Островський дав інтерв'ю діловому виданню "Капітал", де розповів про виробництво так званих фітнес-десертів під брендом Fit&Sweet. На фотографії в матеріалі усміхнений Кирило стоїть поруч з вітриною солодощів власного виробництва, як він стверджує, смачних і корисних. "Киянин зробив бізнес на випічці низькокалорійних десертів", ― говорить заголовок інтерв'ю.

Сам Кирило тоді розповів, що для початку своєї справи йому вистачило всього лише 150 000 гривень.

Вказується також, що просування бізнесу починалося в соціальних мережах. Однак зараз активний профіль цього бренду в інтернеті вдень з вогнем не відшукати: або підприємець вже втратив до цього інтерес, або після гучного скандалу всі дані ретельно прибрали.

У Facebook однойменна сторінка числиться за виробництвом в Росії.

Згідно з Єдиним реєстром фізичних осіб-підприємців України, якийсь Кирило Олегович Островський, проживає в Оболонському районі Києва, займається роздрібною торгівлею овочів, фруктів та кондитерських виробів у спеціалізованих магазинах. Крім цього, несподівано для спортсмена, він може торгувати тютюновими виробами. Відомо також, що як ФОП Островський зареєстрував себе у 2012 році.

Раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. За даними ЗМІ, дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоне. Водій протягнув дівчинку на 50 метрів, в результаті численних переломів дитина померла.

Відразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів.