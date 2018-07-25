Водний апокаліпсис: Київ затопило після аномальної зливи (фотогалерея)

Багатьом киянам довелося долати водні перешкоди.

Сьогодні, 25 липня, Київ накрила аномальна злива з грозою і градом. Затопило дороги і підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади. Через зливи у Києві призупинили рух трамваїв і тролейбусів. Було введено оперативне становище.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилося відео зруйнованого зливою мосту в Києві, він повністю закритий для руху.