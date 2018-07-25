З'явилося відео зруйнованого зливою мосту в Києві, він повністю закритий для руху

Наразі шляхопровід повністю закритий, планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня.

На перетині вулиць Теліги та Кирилівської в Подільському районі Києва частково обвалився шляхопровід.

Конструкції буквально змило разом із ґрунтом потужними потоками води. На місці знаходяться ремонтники, рух транспорту по Теліги паралізовано.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, наразі шляхопровід повністю закритий для руху.

Відповідне рішення прийнято під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Планується, що рух буде відновлено завтра, 26 липня, у другій половині дня.

Столичних водіїв просять урахувати цю інформацію при побудові маршрутів та обирати альтернативні шляхи проїзду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, на Київ обрушилася неймовірна злива, яка затопила багато вулиць і паралізувала рух транспорту.

У Подільському районі Києва внаслідок злив частково обвалюються конструкції шляхопроводу на перетині вулиць Теліги та Кирилівської.