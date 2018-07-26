ЄСПЛ закликає Сенцова припинити голодування

Також суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування.

Європейський суд з прав людини прийняв рішення щодо забезпечувальних заходів щодо незаконного засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в Росії.

Про це повідомляється в прес-релізі суду, пише «112 Україна».

"Суд приймає рішення по забезпечувальну міру медичної допомоги для Олега Сенцова і закликає його припинити голодування", - йдеться в повідомленні.

Суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування, а самому режисерові запропонував прийняти лікування заради порятунку його життя.

Відзначається, що відповідно до пункту 39 положення Суду, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанта Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які повинні бути здійснені невідкладно.

Тимчасові заходи призначають у ситуації, коли є загроза заподіяння непоправної шкоди.

Як повідомляв УНІАН, понад 50 відомих українців звернулися з листом до незаконно засудженому в РФ українському режисеру Олегу Сенцову з проханням припинити голодування. Звернення підписали Ліна Костенко та її дочка Оксана Пахльовська, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Юрій Щербак, Євген Захаров, Юрій Андрухович, Іван Малкович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Борис Херсонський, Сергій Тримбач, Микола Княжицький, Юрій Макаров, Данило Яневський, Леонід Фінберг та інші.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайній північ РФ).

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала лист російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.