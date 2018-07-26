Зняли та викинули прапори РФ: у будинку неповнолітнього кримського татарина окупанти нібито знайшли гільзи

Окупанти провели обшуки у будинках п'яти неповнолітніх кримських татар, які зняли та викинули прапори РФ із сільради.

У будинку одного з неповнолітніх кримських татар, де сьогодні російські силовики проводили обшук, нібито знайшли гільзи.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» на своїй сторінці у Facebook.

«Обшуки в с. Курське в чотирьох домоволодіннях завершилися. Сина Абдувелієва Умера - Абдувелієва Ескендера і Асанова Сейтумера відвезли з дому до Білогірського РВВС», - йдеться в повідомленні.

У «Кримської солідарності» також повідомили, що в будинку Асанова обшук було проведено за його відсутності.

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«На початок слідчих заходів за цією адресою нікого з мешканців не було, він пустує, а самі господарі на цей період часу проживають в іншому домоволодінні. На місце проведення обшуку сім'я приїхала вже після початку слідчих заходів. За попередньою інформацією, за підсумками обшуку в будинку було «знайдено» гільзи, які вилучили як речовий доказ і внесли в протокол в присутності «понятих». В об'єктивності показань понятих можна сумніватися, оскільки це люди, спеціально привезені співробітниками спецслужб. Така неправомірна практика роботи з понятими для силовиків у Криму стає нормою», - завили правозахисники.

Також повідомляється, що родичі Асанова шоковані відвертою провокацією і нехтуванням норм кримінального права співробітниками спецслужб і заперечують будь-який зв'язок Асанова з виявленими гільзами.

«Вони мають намір писати клопотання про направлення гільз на пото-жирову експертизу або дактилоскопічну експертизу, а також оскаржити дії спецслужб», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у тимчасово окупованому Росією Криму силовики проводили обшуки в будинках п'ятьох неповнолітніх кримських татар у с. Курське і с. Холодівка.

За інформацією групи Кримська солідарність, їх усіх підозрюють за ст. 329 КК РФ (наруга над державним гербом або державним прапором Росії - УНІАН) за те, що вони зняли прапори РФ з адміністративної будівлі сільської ради і викинули їх.