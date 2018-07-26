Зняли прапори РФ і викинули: окупанти в Криму прийшли з обшуками до неповнолітніх

У травні 2018 року неповнолітні хлопці зняли прапори РФ з адміністративної будівлі сільської ради і викинули.

В селі Курське Білогірського району та в селі Холодівка Судакського району Криму російський окупанти провели обшуки в будинках неповнолітніх.

Як повідомляє громадська організація «Кримська солідарність» у Facebook, причиною обшуку стали зняті і викинуті хлопцями прапори РФ з адміністративного будинку сільської ради.

Читайте також"Суд" окупованого Новини відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні

Уточнюється, що в с. Холодівка провели обшук у Алієва Азіз-Мухаммеда, а в селі Курське – у Коки Мустафи, Абдувелієва Ескендера, Абдувелієва Умера, Сейтхалілова Рідвана, Асанова Сейтумера.

У співтоваристві повідомили, що після обшуку неповнолітній Азіз-Мухаммед залишився вдома, його техніку не вилучили, окупанти обмежилися візуальним оглядом. Абдувелієва Ескендера і Асанова Сейтумера відвезли з будинку до Білогірського РВВС.

«У травні 2018 року неповнолітні хлопці, у будинках яких зараз йдуть обшуки, зняли прапори Російської Федерації з адміністративної будівлі сільської ради і викинули. За цим фактом слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ст. 329 КК. Санкція даної статті передбачає обмеження волі, примусові роботи, арешт або позбавлення волі.Тоді співробітники Центру протидії екстремізму встановили всіх учасників інциденту. Та хлопці вже давали свідчення», – йдеться в повідомленні «Кримської солідарності».