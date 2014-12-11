Канали можуть позбавитися ліцензії за трансляцію фільмів з Охлобистіним

Про це повідомив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, передає радіо "Свобода". За словами Юрія Артеменка, ця заборона є безстроковою. Разом з тим голова Нацради заявив, що не підтримує подібні заходи на державному рівні.

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«Правильніше було б, якби канали самі це зробили. Можливо, ситуація із забороною фільмів з Охлобистіним і Пореченковим змусить самі канали вийти з якоюсь ініціативою, пропозицією, з якоюсь політикою стосовно не всіх російських серіалів, а тих, які викликають щонайменше подив», – сказав Артеменко.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня експертна комісія з питань розповсюдження та демонстрування фільмів при Держкіно заборонила 71 фільм і серіал з участю російського актора та сценариста Івана Охлобистіна.

26 жовтня СБУ заборонила в’їзд до України Івану Охлобистін. Він відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.