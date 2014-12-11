"Українське радіо" почало мовлення російською в Україні та Росії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

На початковій стадії планується двогодинна програма, що складатиметься з актуальних новин, громадсько-політичних та культурно-освітніх програм, йдеться в повідомленні.

Слухати російські передачі з Києва можна як в ефірі на частоті 1431 кГц, так і в мережі інтернет з 17.00 до 19.00 за київським часом. Програми «Українського радіо» можна слухати як на території України, так і у Росії. Потужний 800-кВт передавач забезпечує покриття в Україні та європейській частині Російської Федерації, інформує Держкомтелерадіо.

Читайте такожУкраїна запровадить мовлення іноземними мовами – Яценюк«Інтернет-користувачі можуть слухати програми на сайті радіо. Тут також публікується розклад програм російською мовою. До послуг користувачів також архів передач - їх можна прослухати в будь-який зручний для слухача час»,- зазначається в повідомленні.

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко зазначив, що мережа іномовлення розбудовується з метою формування позитивного іміджу України, інформування про міжнародне співробітництво, успіхи реформ, її інвестиційні та туристичні можливості.