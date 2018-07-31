У водія-вбивці 10-річної дівчинки у Києві примусово відібрали зразки для експертизи

Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня арештувати водія Hummer Кирила Островського.

Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Як сьогодні повідомили у прес-службі столичної прокуратури, відповідне клопотання суд задовольнив 30 липня, того ж дня рішення суду про примусовий відбір зразків було виконано.

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У прокуратурі зазначили, що після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на драгер, після чого був доставлений до Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.

«Тест на драгер, а також результати лабораторного аналізу зразків сечі не виявили вмісту алкоголю та наркотичних речовин в організмі підозрюваного. Разом з тим, оскільки водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які повинні бути у достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження та забезпечення безсумнівності їх походження від особи підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх примусовий відбір», - повідомили в прокуратурі.

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У відомстві також повідомили, що отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer Кирило Островський на бульварі Лесі Українки в Києві, ігноруючи червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

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Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.

26 липня Шевченківський районний суд Києва постановив арештувати Островського до 21 вересня.