Смерть десятирічної дівчинки: суд арештував київського вбивцю на Hummer (фотогалерея)

Адвокати підозрюваного після засідання суду від спілкування з журналістами відмовилися.

Шевченківський районний суд Києва постановив до 21 вересня арештувати водія Hummer Кирила Островського, який у центрі столиці на пішохідному переході збив на смерть 10-річну дитину. Адвокати підозрюваного після засідання суду від спілкування з журналістами відмовилися.

24 липня водій автомобіля Hummer Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія затримали, хоча він зняв номери та намагався утекти. Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові. 26 липня суд відправив його за грати до 21 вересня у якості міри запобіжного заходу.