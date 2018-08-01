Гравець "Динамо" хоче стягнути з комунальників більше мільйона гривень за те, що не вберегли його машину від стрілка з автоматом (відео)

Ходили чутки, що це було попередженням за борги на тоталізаторі. Сам півзахисник їх спростував.

У Дарницькому суді Києва розпочався цивільний судовий процес на 1 мільйон 300 тисяч гривень - стільки хоче стягнути півзахисник "Динамо Київ" Денис Гармаш з комунального підприємства, яке обслуговує підземну стоянку на Дніпровській набережній. В ніч на 5-те грудня 2017-го невідомий розстріляв автомобіль футболіста.

Як повідомляє ТСН, позивач вважає, що винен паркінг, бо не забезпечив охорони. Чоловік з автоматом залишив чотирнадцять кульових отворів в автомобілі Гармаша. Ходили чутки, що це попередження за борги на тоталізаторі. Сам півзахисник їх спростував.

Адвокат комунальників запевняє: "Житло-сервіс" гарантує чистоту і непротікання стелі в паркінгу. Але ніяк не захист від хуліганів чи терористів. "Цю шкоду повинні нести особи, які безпосередньо її завдали, тобто особи, які розстріляли", - каже юрист. Але поліція стрілка з автоматом так і не знайшла.