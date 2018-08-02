В аеропорту Одеси затримали іранців при спробі в'їхати до України за викраденими французькими паспортами

У міжнародному аеропорту «Одеса» в ніч на 2 серпня виявлено двох іранців, які намагалися в'їхати в Україну за підробленими французькими паспортами. Читайте такожВ аеропорту "Бориспіль" затримали розшукуваного Німеччиною іранця

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, в міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники вночі виявили двох громадян Ірану, які намагалися потрапити до України за чужими документами.

«Під час оформлення пасажирів, які прилетіли зі Стамбула, у прикордонників Одеського загону виникли сумніви щодо достовірності документів громадян Франції, які подали чоловік і жінка на паспортний контроль», - відзначили в прес-службі.

Під час перевірки встановлено, що паспорта не належать людям, які їх подали. Більше того, у базу даних Інтерполу ці документи занесено як «викрадені, втрачені, недійсні».

Крім того, під час подальшої перевірки вищезазначених громадян були виявлені їх дійсні закордонні паспорти громадян Ірану.

Чужі документи вилучені. Іноземців до Україну не пропустили, прийнято рішення про заборону їм в'їзду до країни протягом 3-х років.

Про те, що сталося, повідомлені всі відповідні відомства.