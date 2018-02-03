В аеропорту "Одеса" затримали двох громадянок Іраку при спробі в'їзду в Україну за підробленими паспортами

Громадянки Іраку прилетіли в Одесу зі Стамбулу.

У міжнародному аеропорту «Одеса» затримано двох громадянок Іраку під час спроби в'їзду в Україну за підробленими паспортами.

Читайте такожВ аеропорту "Одеса" виявили двох турків з фальшивими документами, які намагалися потрапити до Німеччини через УкраїнуЯк повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону, 2 лютого в аеропорту під час оформлення пасажирів авіарейсу «Стамбул - Одеса» прикордонники виявили і затримали двох громадянок Іраку з підробленими паспортами.

«При перевірці у прикордонного наряду виникли сумніви щодо того, чи справжні паспортні документи у громадянок, які прибули на оформлення. За результатами поглибленої перевірки пред'явлених документів підтверджено факт підробки інформаційної сторінки паспорта», - йдеться в повідомленні.

Правопорушниць повернули в зворотному напрямку. Паспортні документи вилучені.