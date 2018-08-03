Посольство США засудило напад з кислотою на херсонську активістку Гандзюк

У посольстві очікують на ретельне розслідування та притягнення до відповідальності нападника.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявляє, що очікує на ретельне розслідування українських правоохоронних органів та притягнення до відповідальності нападника на в.о. керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків внаслідок нападу.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

Читайте такожНапад з кислотою на активістку в Херсоні: з'явився фоторобот зловмисника

"Ми засуджуємо напад із кислотою на громадську активістку та радника мера Херсона Катерину Гандзюк. Дуже сподіваємося на ретельне розслідування, в результаті якого нападника буде притягнуто до відповідальності", - заявили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Читайте такожЗ’явилися лікарняні фото постраждалої від атаки з кислотою херсонської активістки

Справа перебуває на особистому контролі генпрокурора. Сьогодні Юрій Луценко прийняв рішення передати слідство у справі громадської активістки Катерини Гандзюк до Центрального апарату Служби безпеки.

2 серпня прес-служба Нацполіції, посилаючись на першого заступника голови НПУ – начальник кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, повідомила, що Гандзюк надали охорону.

Зокрема, слідчий поліції Херсонської області, в провадженні якого перебуває ця справа, виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої.

Аброськін також розповів, що для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направлено представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.