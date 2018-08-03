Суд заарештував власника авто, на якому тікали підозрювані у вбивстві "Сармата"

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави Олександру Обухову - третьому з чотирьох затриманих підозрюваних.

Сьогодні, 3 серпня, а Бердянському міському суді (Запорізька область) проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО з позивним «Сармат» Віталія Олешка.

Як передає кореспондент УНІАН, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави Олександру Обухову - третьому з чотирьох затриманих підозрюваних.

Обухов - власник автомобіля «Мазда», на якому підозрювані намагалися втекти. Він перебуватиме в запорізькому СІЗО до 29 вересня.

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Також сьогодні буде обрано запобіжний захід ще одному фігуранту справи, який був затриманий разом з підозрюваними Артемом Матюшиним, Миколою Ломакою та Олександром Обуховим.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня.

Цього ж дня поліцейські затримали 4-х колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, який надав їм автомобіль «Таврія», згодом кинутий вбивцею активіста. Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, в тому числі з політичних мотивів, на побутовому грунті або ж через бізнес-конфлікт.

Раніше сьогодні суд Бердянська заарештував двох підозрюваних - Артема Матюшина та Миколи Ломаку строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.

Під час судового засідання Обухов заявив, що в момент скоєння вбивства він перебував не в тому місці, що вказують свідки, а про те, що його супутники скоїли злочин, він не знав.