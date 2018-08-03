Суд заарештував без права на заставу другого підозрюваного у вбивстві "Сармата"

Також сьогодні буде обрано запобіжний захід ще двом підозрюваним, які були затримані разом з головним підозрюваним Артемом Матюшиним.

Сьогодні, 3 серпня, в Бердянському міському суді (Запорізька область) проходить засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО з позивним «Сармат» Віталія Олешка.

Як передає кореспондент УНІАН, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави Миколі Ломаці - другому з чотирьох затриманих підозрюваних. Він перебуватиме в запорізькому СІЗО до 29 вересня.

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Також сьогодні буде обрано запобіжний захід ще двом підозрюваним, яких було затримано разом з головним підозрюваним Артемом Матюшиним.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці на подвір‘ї його будинку-готелю 31 липня. Того ж дня поліцейські затримали чотирьох колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, який надав їм автомобіль. Поліція відпрацьовує кілька версій убивства, зокрема й з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або ж через бізнес-конфлікт.

Раніше сьогодні суд Бердянська заарештував головного підозрюваного Артема Матюшина строком на 60 діб без права внесення застави. За словами свідків, саме Матюшин стріляв з рушниці в Олешка.