Тримайте язика "за зубами": як вплине сонячне затемнення 11 серпня на мешканців Землі - прогноз астрологів

Це буде часткове сонячне затемнення. Відбудеться воно в знаку Лева і його пік припаде на 12:47 за київським часом.

11 серпня нас чекає чергове сонячне затемнення. Цією подією остаточно закривається коридор затемнень.

Це буде часткове сонячне затемнення. Відбудеться воно в знаку Лева і його пік припаде на 12:47 за київським часом.

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Сонячне затемнення 11 серпня-2018 буде видно майже на всій території РФ. Також його зможуть спостерігати жителі Китаю, Монголії, Гренландії, північної Канади, північно-сходу Казахстану і в Скандинавських країнах, передає "Главред".

Однією з особливостей майбутнього сонячного затемнення називають залученість в подію ретроградного Меркурія.

За два дні до події – 9 серпня – Меркурій буде проходити нижнє сполучення із Сонцем, а в момент затемнення – перебувати в лічених градусах від нього.

«Простими словами, ретроградний Меркурій сьорбне з лишком всієї сонячної енергії затмення, що прямим чином позначиться на його характер – він перетвориться в некерованого трикстера. Перший тиждень після затемнення ретроградний Меркурій проявиться себе в нашому житті потоком пліток і неймовірних чуток. Це найсприятливіший час для фейк-новин, які можуть привести до тяжких наслідків – аж до гучних відставок політиків і суїцидальних думок у "героїв" пліток», – пише Telegramканал «Сухарева вежа».

При цьому чутками справа не обмежиться.

Крім Меркурія ретроградним буде ще і Марс. А це загрожує технічними проблемами і помилками, які збільшують ризик нещасних випадків.

«У період з 9 серпня до 19 серпня не приймайте жодних серйозних рішень. Велика ймовірність, що прийняте рішення обернеться для вас самими негативними наслідками. І, будь ласка, контролюйте мова: ретроградний Меркурій провокує людину на балакучість, марнослів'я.

Крім того, в цей час саме "через язик" ви будете втрачати свою енергію, тому в цілях збереження неї більше мовчите», – закликають експерти.

Нагадаємо, астролог Влад Росс дав гороскоп на серпень-2018 для всіх знаків Зодіаку. За його словами, небезпечним періодом буде 9-13 серпня, на який вплине чергове затемнення 11 серпня. "У цей період можливі різного роду урагани, град, пилові бурі тощо, бо в цей час варто утриматися від перельотів на літаках", - сказав він.