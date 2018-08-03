Стало відомо про стан кримського татарина після спроби самоспалення в центрі Сімферополя

Лікарі говорять про те, що щонайменше чотири дні він буде знаходиться в лікарні, після чого будуть робити ще один огляд, розповів знайомий активіста.

Активыст, що здійснив спробу самоспалення в центрі Сімферополя, кримський татарин Ватан Карабаш отримав опіки 10% шкіри.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив активіст «поляни протесту» Рінат Шаймарданов, який відвідав Ватана Карабаша в опіковому відділенні 6 міської лікарні Сімферополя.

«У Ватана опіки 10% шкіри. Зараз його намастили дезінфікуючими і загоюючими мазями, зробили укол знеболювального. Лікарі говорять про те, що щонайменше чотири дні він буде знаходиться в лікарні, після чого будуть робити ще один огляд. Його стан наразі стабільний», – розповів Шаймарданов.

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У центрі Сімферополя 3 серпня активіст «поляни протесту» «Стрілецька» Ватан Карабаш намагався вчинити акт самоспалення. Він облився горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося загасити вогонь. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.

Представники російської влади анексованого Криму продають земельні ділянки, на яких розташовані будинки кримських татар. Зазвичай забудовники починають освоєння придбаної землі з зведення парканів, проти чого протестують місцеві жителі.

На місці «поляни протесту» «Стрілецька», де кримські татари звели будинки, готуються будувати новий район на 9 тисяч осіб під назвою «Кримська роза». Крім житлових будинків, планують звести школи, дитячі садки, спортивні комплекси і магазини.