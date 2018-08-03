Кримського татарина госпіталізували після спроби самоспалення

Російські поліцейські в момент проведення акту самоспалення Ватана Карабаша не робили ніяких дій.

Кримський татарин Ватан Карабаш, що здійснив 3 серпня акт самоспалення в Сімферополі, госпіталізований в опікове відділення 6-ої міської больниці.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Лікарі мають намір обстежити потерпілого, точних прогнозів щодо стану його здоров'я на даний момент не дають.

«Лікарі сказали, що протягом двох-трьох днів він повинен прийти до тями», – повідомив кореспонденту Крим.Реалії активіст «поляни протесту» Рінат Шаймарданов, який супроводжував потерпілого Карабаша на «швидкій» в лікарню.

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За словами очевидців, машина «швидкої допомоги» приїхала до місця події через 10 хвилин. Російські поліцейські в момент проведення акту самоспалення Ватана Карабаша не робили ніяких дій.

«Кримська влада від нас цього і домагається, щоб ми робили з собою таке. Ви бачите, до чого доводить нас ця влада», – прокоментував подію Крим.Реалії Рінат Шаймарданов.

Про Ватана Карабаша відомо, що він одружений, виховує трьох дітей.

У центрі Сімферополя 3 серпня активіст «поляни протесту» Ватан Карабаш намагався вчинити акт самоспалення, він облився горючою рідиною і підпалив себе, однак присутнім вдалося загасити вогонь. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади.