Суд покарав чоловіка, якого прив'язували до стовпа з табличкою "Я ватник" у Чернігові

Чоловіка покарали за те, що він кидав пляшки у стелу Героїв Небесної Сотні.

Деснянський районний суд Чернігова розглянув адміністративну справу відносно чоловіка, який 15 липня кидав пляшки в стелу Героїв Небесної Сотні, і призначив йому покарання у вигляді 50 годин громадських робіт.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівщини, правоохоронці склали на порушника протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

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"Згідно із законом, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб", - йдеться у повідомленні.

Зрештою суд прийняв рішення, що чоловік має відпрацювати 50 годин громадських робіт, а також сплатити судовий збір у розмірі 352 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня цього чоловіка знайшли прив'язаним до стовпа у Чернігові, на його грудях висіла табличка "Я - ватник".

Поліція відкрила кримінальне провадження проти осіб, які прив'язали чоловіка за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, скоєне групою осіб").