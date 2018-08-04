Звільнений з російської колонії кримський активіст Костенко прибув до посольства України у Москві (відео)

15:44, 04 серпня 2018
Суспільство
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Олександр Костенко прибув до посольства України у Москві / фото УНІАН

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Про це на своїй сторінцім у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Говорила з нашими дипломатами, як поінформував Держсекретар МЗС України А. Заєць, кримчанин Олександр Костенко разом з нашими консулами прибули до нашого посольства в Москві під ранок, о 5. Після короткого відпочинку збираються на Київ", - написала віце-спікер.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що прибуття Костенка до Києва очікують у понеділок-вівторок.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня український політв'язень Олександр Костенко вийшов на свободу з колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області Росії.

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Теги: #Костенко