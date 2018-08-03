Геращенко розповіла, коли звільнений у Росії кримський активіст Костенко дістанеться до Києва

Згідно з інформацією, наразі Костенко з українським консулом Геннадієм Бриченком ідуть до Москви.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що звільнений з російської в’язниці кримський активіст Євромайдану Олександр Костенко прибуде до Києва на початку наступного тижня.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«Президент вже поспілкувався телефоном з Олександром Костенком, який з нашим консулом Геннадієм Бриченком ідуть до Москви. Планується, що вони пізно вночі прибудуть до українського посольства. А вже в понеділок-вівторок чекаємо Олександра у Києві», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, з російської в'язниці звільнили кримського активіста Олександра Костенка.

Довідка УНІАН: кримчанина Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка за обвинуваченням у незаконному зберіганні вогнепальної зброї до позбавлення волі строком 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенко не визнав своєї провини.

Як повідомляв УНІАН, через неможливість повернутися до Криму Костенку надали двокімнатну квартиру у Києві.