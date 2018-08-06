Впав на підлогу: одному з обвинувачених у вбивстві депутата Держдуми РФ Вороненкова стало зле в суді

Після того, як до суду прибула "швидка", один із медиків заявив, що через інтоксикацію організму у зв’язку з голодуванням Тарасенка потрібно доставити в лікарню.

У Шевченківському районному суді міста Києва, де проходило підготовче засідання у справі за обвинуваченням у вбивстві колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, одному з обвинувачених Ярославу Тарасенку стало зле.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося, коли підсудний перебував у скляній кабіні для затриманих. Тарасенко впав на підлогу, а інший обвинувачений Олександр Лось намагався надати йому допомогу.

Після того, як до суду прибула «швидка», один із медиків заявив, що через інтоксикацію організму у зв’язку з голодуванням Тарасенка потрібно доставити в лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, в засіданні оголошена перерва до 16.00.

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Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. Його вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем та Тарасенком. Лося і Тарасенка було затримано, Василенко та Левенець перебувають у розшуку.

Замовником вбивства був підконтрольний ФСБ РФ кримінальний авторитет Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Максакової.

За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

У березні 2018 року поліція оголосила Тюріна в розшук. З 16 травня Тюріна оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Тарасенка обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а Лося – ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.