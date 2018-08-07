"Як хочеш, так і їдь": водій маршрутки під Києвом розлютив мережу своїм вчинком - накинувся на АТОшника (відео)

У мережі обурені поведінкою маршрутника. "Карма чекає", - попереджають користувачі Twitter.

В Обухові під Києвом водій маршрутки накинувся на АТОшника.

Відповідне відео в Twitter опублікував Duncan MacLeod. "Як хочеш, так і їдь, мені все одно", - водій Обухівтранс до інваліда війни. Завтра буде на колінах розповідати, що його не так зрозуміли", - йдеться у його повідомленні.

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Маршрутник почав ображати хлопця у відповідь на прохання роз'яснити йому, на що той має право у громадському транспорті.

Після цього водій накинувся на пасажира. Боєць все це знімав на телефон, який маршрутник спробував відібрати силою.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі 9 червня на ветерана 93-ої бригади Микиту Фріца накинувся з грубими образами місцевий житель Валентин Шептовський.