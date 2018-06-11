"Вішати таких, як ти, вбивця!": у Запоріжжі "українофоб" накинувся з грубою лайкою на ветерана АТО (фото, відео)

Кривдника розлютило те, що ветеран АТО був одягнений у вишиванку.

У Запоріжжі 9 червня на ветерана 93-ї бригади Микиту Фріца накинувся з грубими образами місцевий житель Валентин Шептовський.

Про це сам військовий повідомив в Facebook.

Він розповів, що заїхав на парковку магазину, і навпроти нього зупинився атомобіль. Вийшовши з машини, Фріц попрямував у магазин, однак по дорозі на нього почав кричати чоловік, що вийшов з сусіднього авто.

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"П***рас, вішати таких, як ти, урод і вбивця. Була б моя воля, я б вас усіх зарізав, – цитує кривдника АТОвець. "Я на ці слова не звернув уваги. Думав, що вони не до мене. Коли купив продукти і вийшов з магазину, знову почув крики: "Одягнув вишепі**рку, мерзота". Це він вже говорив стоячи біля машини. Запитав, чи до мене говорить. На що почув: "Звичайно тобі, с*ка, одягнув ганчірку, людей вбиваєте".

Після цього військовий викликав поліцію і став поруч з машиною кривдника.

"Через 20 – 30 секунд підійшла дівчина. Сіла в машину, і вони рушили. В цей час я вже спілкувався з патрульною машиною і почав переслідувати авто паралельно кажучи, куди він їде", – говорить Фрітц.

Через декілька хвилин переслідування патрульна поліція наздогнала і змусила зупинитися Шептовського. У його крові виявили 2,9 проміле алкоголю.

На сторінці запорізького відділення "Нацкорпусу", члени якого незабаром приїхали на місце інциденту, повідомляється, що чоловік, який образив АТОвця - "українофоб", який зневажає українську культуру і відкрито поширює антиукраїнські настрої". Працює він маршрутником.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінницькій області двох чоловіків, які знущались над ветераном АТО Олександром Дяком, змусили на колінах просити у нього вибачення.