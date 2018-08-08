Страшна ДТП у Харкові: адвокати вказали на нюанси у справі Зайцевої (фото, відео)

Швидкість "Лексуса" Зайцевої встановити не можна, оскільки "немає відстані", кажуть експерти.

Адвокати постраждалих у смертельній ДТП у Харкові на вулиці Сумській в жовтні 2017 року вказали на нюанси в розгляді справи.

Про це повідомили у Facebook Лариса Матвєєва і Дмитро Марцонь. Так, питання викликають висновки експертів щодо швидкості автомобілів фігурантів аварії Олени Зайцевої та Геннадія Дронова й нестиковки в наркологічній експертизі першої.

"Беремо питання щодо опіатів. Лікар-нарколог з 24-річним стажем роботи дає на аналіз фахівця з 25-ти річним стажем роботи кров і сечу. От халепа, виявляється останній взагалі ніколи за ці 25 років не досліджував кров, а сечі дали так мало, що для мінімального дослідження не вистачає. Після цього лікар-нарколог звільняється і зникає. Слідчого ці рухи не збентежили і прокурорів теж", - пише Марцонь.

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Матвєєва звернула увагу на те, що суд постановив розшукати і привести на засідання, яке відбудеться 11 вересня, лікаря-нарколога Олену Федірко.

"Беремо питання щодо перебування авто VW Touareg в межах перехрестя. Всі експерти, як один заявили, що машина під управлінням Дронова заїхала в межі перехрестя. Але на жодному скріншоті ці лінії межі перехрестя не намалювали... Кожен з 4 експертів відмовився показувати, де ж він бачить межу перехрестя, хоча це питання ставилося разів сто", – заявив Марцонь.

Як пояснила Матвєєва, експерти також заявили, що швидкість руху автомобіля Дронова встановити не можна, оскільки нечітко видно місце зіткнення; швидкість "Лексуса" Зайцевої теж встановити не можна, оскільки "немає відстані".

"Відстані немає, оскільки завідувач сектору лабораторії (простіше - фототехнік) Носатенко Ю. О. не дала вихідних даних точок, за якими можна встановити відстань в експертизі, а потім і розрахувати швидкість руху Зайцевої до моменту ДТП. Причина - "контури кузова і коліс автомобілів розмиті". Як сама Носатенко пояснила в судовому засіданні, поняття "розмиті" є її суб'єктивним враженням і методологічно не визначається", - додала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.