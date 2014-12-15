ЗМІ: В Сімферополі судять місцевого жителя, який спалив живцем переселенця з Донбасу

Про це 15 грудня повідомили в так званому управлінні Слідчого комітету Криму, передає Крим.Реалії.

За даними слідства, у вересні 2014 року обвинувачений на ділянці дороги між двома селами у Сімферопольському районі, посварившись з приятелем, завдав йому кілька ударів молотком по голові.

«Вирішивши, що той помер, чоловік дістав зі своєї машини каністру з бензином і облив ним землю навколо потерпілого, після чого підпалив його і поїхав. Вранці 11 вересня ще живого обгорілого чоловіка виявили місцеві жителі і доставили в лікарню, де він помер від отриманих тілесних ушкоджень», - повідомили в прес-службі відомства.

Читайте такожІз зони АТО і Криму вже виїхало понад 555 тисяч осібЯк повідомляє «рупор» самопроголошеного уряду Криму сайт Крыминформ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, обвинувачений раніше був судимий за вбивство і відбував покарання в Донецькій області, де познайомився з потерпілим.

Потерпілий приїхав до Криму влітку цього року із зони проведення антитерористичної операції на сході України.

В кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Після цього США і Європейський союз ввели низку економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.