Роботу Керченської переправи може знову паралізувати туман

Єдина транспортна дирекція повідомляє, в понеділок 15 грудня в Керченській протоці знову спостерігається туман, передає «Крим.Реалії».

«Поки що курсує чотири порома, однак при погіршенні погоди можливі перебої в русі», -повідомили в Єдиній транспортній дирекції.

Поромна переправа почала працювати з ранку 15 грудня після майже добової зупинки через те, що видимість не перевищувала 100 метрів. За цей час черги з автотранспорту зросли удвічі, і налічують до тисячі машин.

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За повідомленням оперативного чергового, зараз в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують близько 200 легкових і 86 вантажних автомобілів, в порту «Крим» стоять до 30 легкових та 45 вантажних машин.

На вантажний лінії в порту Новоросійськ навантаження очікують 130 вантажних автомобілів, у Слов'янську-на-Кубані - 412 вантажних машин, в Керченському аеропорту 240 великовантажних автомобілів.