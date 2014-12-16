На Донбасі через обстріли бойовиків знеструмлено 24 населені пункти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На звільнених від бойовиків територіях тривають відновлювальні роботи. За оперативними даними, станом на 15 грудня 2014 р., з серпня 2014 року у Донецькій області відновлено 5166 об’єктів, в тому числі 411 житловий будинок; 66 об’єктів теплопостачання; 1216 газопроводів; 3 заклади охорони здоров’я; 29 загальноосвітніх закладів; 17 дошкільно-навчальних закладів. Держава виділила для цього десятки мільйонів гривень», - зазначив він.

Читайте такожЗа добу бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО Натомість, за словами Лисенка, станом на сьогодні, внаслідок обстрілів терористів залишаються знеструмленими 24 населених пункти в Шахтарському, Мар’їнському, Волноваському, Ясинуватському та Тельманівському районах, а також частково міста Донецьк, Мар’їнка, Горлівка та Авдіївка.