У Запоріжжі п'яного водія, який спровокував ДТП за участю семи авто, засудили до одного року умовно

Також водія оштрафовано на 10 тисяч гривень за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя засудив до одного року умовно водія «Лексуса», який у травні спровокував ДТП у центрі міста за участю семи автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд виніс у п'ятницю, 10 серпня.

Суд визнав водія винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, і присудив штраф у розмірі 10 тис. 200 грн.

Крім того, суд також визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), і призначив йому покарання у вигляді 1 року іспитового терміну.

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Раніше Орджонікідзевський суд Запоріжжя позбавив водія права керувати транспортним засобом строком на 1 рік.

Під час судового засідання водій, якого патрульні поліцейські неодноразово затримували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, визнав себе винним, а також заявив, що не пам'ятає подробиць ДТП, оскільки був п'яний.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в центрі Запоріжжя водій автомобіля «Лексус» спровокував ДТП за участю семи автомобілів. В результаті аварії водій однієї з машин дістав перелом хребта і плеча. Під час судового засідання потерпілий заявив, що не має претензій до водія.