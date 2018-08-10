В Одесі зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалі

Внаслідок масової ДТП госпіталізовано пасажира однієї з іномарок, менш значні травми дістали ще кілька людей.

У курортній зоні Одеси пізно увечері 9 серпня сталася масова ДТП з постраждалими, розбито п'ять автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, аварія сталася на проспекті Шевченка.

«За попередньою інформацією, вчора близько 22.00 автомобіль BМW Х5, що рухався в напрямку площі Десятого квітня, уникаючи зіткнення з Chevrolet Aveo, який прямував по зустрічній смузі, водій якого намагався перетнути подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, зробив екстрене гальмування. В результаті стався розрив колеса», - розповіли в прес-службі.

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Втративши контроль над керуванням, водій BМW Х5 скоїв зіткнення з Renault і припаркованими Nissan Almera, Ford Fusion, Toyota Corolla і Mercedes.

В результаті масової ДТП госпіталізовано пасажира Ford Fusion, менш значні травми дістали ще кілька людей.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, на місці працює слідчий.

Раніше під Дніпром автобус зіткнувся з легковим авто і перекинувся.