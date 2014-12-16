Кримчани через рекордне падіння рубля скуповують в обмінниках навіть гривню

Як передає кореспондент Крим.Реалії, курс іноземних валют змінюється хіба що не кожні 5-10 хвилин. Люди в паніці кинулися скуповувати все, що є в пунктах обміну.

«Беруть все і долар, і євро, і навіть гривню запитують. Скуповують за будь-яким курсом, тому що він постійно зростає, і люди хочуть встигнути купити за нижчим», - розповіли виданню валютники, зазначивши при цьому, що поки в Криму дефіциту валюти немає.

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Станом на 15:00 за місцевим часом, за один долар в обмінниках Сімферополя просять 77 рублів, за один євро - 94 рубля, за 1 гривню - 0,29 рубля.

Курс валют безпосередньо відбивається на цінниках у кримських магазинах, де продавці також не встигають змінювати вартість товару.

Вранці 16 грудня, при відкритті торгів на Московській біржі євро втратив 4,1 рубль і торгувався на рівні 74,7. Долар впав в ціні на 4,7 рубля і коштував 59,7 в порівнянні з попереднім закриттям.

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Різке зниження курсів європейської та американської валют пов'язують з реакцією ринку на значне підвищення ключової ставки Центробанком - з 10,5 відсотка відразу до 17 відсотків річних.

Однак, як і передбачали експерти, несподівано різке рішення Центрального банку Росії по ключовій відсотковій ставці не змогло стабілізувати внутрішній валютний ринок. При відкритті торгів у вівторок курси долара і євро відносно помітно впали по відношенню до рубля, однак через короткий час їх зростання знову відновилося.

Станом на 15:00 американська валюта зміцнилася більш ніж до 74 рублів, а європейська - майже до 93 рублів, що є черговими історичними рекордами.