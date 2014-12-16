У Черкасах через віяльні відключення світла 10-річна дитина отримала понад 40% опіків тіла

У Черкасах 15 грудня через чергове віяльне відключення світла 10-річний черкащанин отримав опіки тіла.

Як повідомляє черкаська ТРК «ВІККА», у багатоповерховому будинку у спальному Південно-західному районі Черкас, який ввечері 15 грудня залишився без світла, 10-річний Кирило запалив свічку, від якої у нього зайнявся одяг. У цей час мама, повертаючись з роботи, зайшла в магазин, щоб докупити ще свічок. Одяг Кирилу загасили сусіди, які повідомили мамі про біду.

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Дитину з 42% опіками тіла швидка допомога доставила до реанімації міської лікарні №1. Рідні хлопчика просять про допомогу, оскільки щодня на лікування потрібні понад 2 тис. грн.