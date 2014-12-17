Місія ОБСЄ потрапила під обстріл бойовиків біля донецького аеропорту

Як повідомляє ТСН, до аеропорту прибули три військові вантажівки – 2 з 36 українськими військовими і одна з гуманітарним вантажем. Машинами за згодою обох сторін керували водії з лав угруповання "ДНР".

Біля південного боку терміналу вантажівки перебрали українські бійці. Коли українські військові поверталися назад до місця, де розташовувалися спостерігачі разом із бойовиками, по вантажівках відкрили вогонь із автоматичної зброї.

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