Місія ОБСЄ потрапила під обстріл бойовиків біля донецького аеропорту
09:05, 17 грудня 2014Суспільство
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ потрапила під обстріл. Місія спостерігала за ротацією українських військових, які базуються у аеропорту "Донецьк".
REUTERS
Як повідомляє ТСН, до аеропорту прибули три військові вантажівки – 2 з 36 українськими військовими і одна з гуманітарним вантажем. Машинами за згодою обох сторін керували водії з лав угруповання "ДНР".
Біля південного боку терміналу вантажівки перебрали українські бійці. Коли українські військові поверталися назад до місця, де розташовувалися спостерігачі разом із бойовиками, по вантажівках відкрили вогонь із автоматичної зброї.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ відвідали те, що залишилося від аеропорту ДонецькаВогонь тривав і в той час, коли вони проїжджали повз працівників ОБСЄ та автівок сепаратистів. Як повідомляють у звіті місії, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ потрапила під обстріл
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