Завтра Росія відправить на окупований Донбас десятий "гуманітарний конвой"

Завтра Росія відправить до Донецької і Луганської областей черговий «гуманітарний конвой».

Про це повідомляє прес-центр МНС Російської Федерації.

«18 грудня 2014 року о 06.00 з Ногінського рятувального центру (Московська область) відправиться чергова колона з гуманітарним вантажем для Луганської та Донецької областей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший «гумконвой» в'їхав в Україну 22 серпня.

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12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

Як повідомляли у МНС РФ, 130 вантажних автомобілів нібито привезли на Донбас 1,2 тис. тонн продуктів харчування, а також будівельні матеріали.

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів.