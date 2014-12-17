У Сєвєродонецьку встановили головну ялинку Луганщини, яка виросла на схилах Говерли (фото, відео)

У Сєвєродонецьку встановили головну ялинку Луганської області, привезену з Закарпаття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Як зауважили у прес-службі, «вічнозелене дерево заввишки 22 метри виросло на схилах Говерли поблизу с.Косівська Поляна Рахівського району Закарпаття, - в місцевості, звідки три роки тому ялинку відправили на Новий рік у Ватикан». «Цього року аналогічний подарунок голова Луганської ОДА Геннадій Москаль вирішив зробити для Луганщини, він особисто домовився про доставку ялинки, яку привезли за півтори тисячі кілометрів у Сєвєродонецьк спеціальним автопоїздом (саме можливостями автоперевезення пояснюється висота дерева)», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожУ центрі Києва прикрашають головну новорічну ялинку країни: відкриють її вже у п'ятницю (фото, відео)

Головна ялинка області вже стоїть на площі Перемоги перед будівлею облдержадміністрації, а урочисто відкриють її 19 грудня, на День Святого Миколая. До цього часу львів’яни виготовлять шопку (вертепну скриньку), яка стоятиме перед ялинкою.

До прикрашення дерева залучать місцевих школярів, розробкою сценарію Новорічного святкування вже займаються фахівці. Усі витрати з відбору та транспортування ялинки в Сєвєродонецьк взяв на себе народний депутат України від Закарпаття Василь Петьовка, за що Луганська облдержадміністрація висловлює йому щиру подяку.

Читайте такожНа Новий Рік через події на Донбасі Київ залишиться без феєрверків

«Я навмисне хотів, щоб головна ялинка Луганщини (найсхіднішої області України) була “родом” із Закарпаття (найзахіднішої області)», - підкреслив Москаль і додав: «Вона стане ще одним символом того, що Україна єдина».