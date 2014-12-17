В Луганській області при обстрілах бойовиків поранено 3 людини

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля. Повідомляється, що "за вчорашні добу з боку "ЛНР" було здійснено 17 обстрілів контрольованої Україною території".

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"У Станично-Луганському районі терористи застосували важку артилерію. Прямим попаданням кількох снарядів зруйнований житловий будинок в селі Старий Айдар. Не обійшлося без постраждалих серед мирних жителів - поранено 3 людини", - повідомив Геннадій Москаль.

За його словами, протягом дня тривали обстріл і самої Станиці Луганської. "Після 9-ї години ранку райдержадміністрацію обстріляли з підствольного гранатомета. Граната вибухнула в 10 м від будівлі, пошкодивши вікна та вхідні двері. Через годину по РДА стріляли з снайперської гвинтівки. Одна з куль влучила в легковий автомобіль з пасажирами (в тому числі маленькою дитиною). Дивом ніхто не постраждав. Ще одна куля влучила у вікно районної бібліотеки, яка знаходиться в Будинку культури. На щастя, ніхто не поранений і не загинув», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після 18 годин козаки так званого всевеликого війська донського обстріляли з мінометів село Кримське Новоайдарського району. "7 мін вибухнули на околиці села. Значних руйнувань, як і постраждалих серед мирних жителів, немає. Всі пошкодження ліній електропередачі, завдані під час бойових дій на початку місяця, вдалося усунути, зі вчорашнього дня Кримське знову зі світлом", - повідомив Геннадій Москаль.