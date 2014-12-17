СБУ затримала дві вантажівки з горілкою, яку спільники "ДНР" везли на Західну Україну (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У Харківській області Служба безпеки України перекрила канал фінансування терористичної діяльності виробниками лікеро-горілчаної продукції Донецького регіону», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «посадові особи донецького лікеро-горілчаного підприємства на тимчасово підконтрольній т. зв. ”ДНР” території організували незаконне виробництво міцних алкогольних напоїв».

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«Продукцію вивозили до інших регіонів України, де реалізовували під виглядом легальної. Для прикриття своєї протиправної діяльності керівники підприємства використовували підроблені марки акцизного збору України», - повідомляє прес-центр СБУ.

СБУ встановлено, що «отримані в результаті протиправної діяльності кошти спрямовуються керівниками підприємства та їхніми спільниками для фінансування діяльності незаконних воєнізованих формувань, терористичних організацій».

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Як зазначає прес-центр СБУ, 10 грудня ц.р. на блокпосту співробітники СБУ затримали два вантажних автомобіля, які прямували до західних регіонів України. У вантажівках незаконно перевозили партії лікеро-горілчаних виробів загальною кількістю 20 тисяч пляшок з підробленими акцизними марками на суму близько 1 мільйона гривень. Незаконну продукцію вилучено.

Слідчими Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених для зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).