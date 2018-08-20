Хотів зробити країну кращою та мріяв про "Альфу": колега розповів про загиблого у Харкові копа

Загиблий був у бронежилеті, проте виявився смертельно поранений через те, що куля зайшла збоку, під броню.

Загиблий у Харкові поліцейський Дмитро Кирієнко хотів змінити державу, а також мріяв служити в "Альфі".

Як розповів виданню «Обозреватель» знайомий загиблого поліцейського Олександр Івлєв, Дмитро мріяв зробити країну кращою. "Він навчався в групі, яку ми готували з тактики. Спортсмен, земляк, закінчив училище фізкультури. Навчався у нас добре. І група була вся гарна, мотивована. Всі вірили, що зможуть змінити систему і зробити країну кращою", - розповів Івлєв.

Він також згадує, що два роки тому Дмитро просив його допомогти потрапити в спецпідрозділ "Альфа".

"На першому занятті, коли знайомилися, всі розповідали про свою мотивацію. Саме його відповідь не пам'ятаю. Але в цілому всі говорили про те, що хочуть змін на краще", - каже Івлєв.

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Що стосується дій Дмитра Кирієнка біля мерії в трагічну ніч, то Івлєв вважає, що він зробив все правильно: "Гарний хлопець, і все зробив правильно, як вчили. Якби не було охоронців всередині, яким загрожувала небезпека, вони би не пішли туди, блокували би бандита всередині і чекали би КОРД. А так потрібно було втручатися навіть ціною свого життя".

Загиблий був у бронежилеті, проте виявився смертельно поранений. Івлєв каже, що куля зайшла збоку, під броню. "Він був у броні, куля зайшла збоку, під броню зліва. Є фото броні, на ній два влучення, але вона не пробита", - сказав Івлєв.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

В результаті стрілянини був поранений поліцейський. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан важкий.

За фактом стрілянини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що у зловмисника виявили два пістолети - сигнальний і «Байкал» (пневматичний), перероблені під стрільбу бойовими патронами.